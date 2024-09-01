1 рубль 1809 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1809 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (11) AU (31) XF (59) VF (52) F (5) AG (1) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS63 (3) MS62 (2) AU58 (3) AU55 (2) AU53 (8) AU50 (4) XF45 (6) XF40 (8) VF35 (7) VF30 (6) VF25 (4) VF20 (2) F15 (2) DETAILS (4) Сервис NGC (10) ННР (5) PCGS (2)

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