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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1809 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1809 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1809 года СПБ ФГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 36,8 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,177,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1809
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (172) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1809 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
963 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 34555 RUB
Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AG
Цена
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1 рубль 1809 СПБ ФГ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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