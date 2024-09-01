Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1809 года СПБ ФГ (Россия, Александр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 36,8 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,177,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1809
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (172) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1809 года со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 34555 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AG
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU50
Цена
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