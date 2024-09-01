10 копеек 1809 года СПБ ФГ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1809 года со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Александр за 19000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2019.

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