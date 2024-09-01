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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1809 года СПБ ФГ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1809 года СПБ ФГ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1809 года СПБ ФГ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1809
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1809 года со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Александр за 19000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1809 СПБ ФГ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 PL
Цена
Россия 10 копеек 1809 СПБ ФГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1809 СПБ ФГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
9180 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Россия 10 копеек 1809 СПБ ФГ на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия 10 копеек 1809 СПБ ФГ на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность PF64
Цена
19000 $
Цена в валюте аукциона 19000 USD
Россия 10 копеек 1809 СПБ ФГ на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF64 RNGA
Цена
******
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Россия 10 копеек 1809 СПБ ФГ на аукционе Morton & Eden - June 11, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
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Россия 10 копеек 1809 СПБ ФГ на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия 10 копеек 1809 СПБ ФГ на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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