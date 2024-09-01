Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1809 года СПБ ФГ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1809
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1809 года со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Александр за 19000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
9180 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность PF64
Цена
19000 $
Цена в валюте аукциона 19000 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF64 RNGA
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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