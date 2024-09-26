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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1809 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1809 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полушка 1809 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1809
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1809 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Александр за 317723 RUB. Торги состоялись 25 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (3)
Россия Полушка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Полушка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Полушка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
3399 $
Цена в валюте аукциона 317723 RUB
Россия Полушка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Россия Полушка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
2034 $
Цена в валюте аукциона 195000 RUB
Россия Полушка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Россия Полушка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия Полушка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия Полушка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полушка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1809 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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