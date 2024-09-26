Полушка 1809 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1809 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Александр за 317723 RUB. Торги состоялись 25 октября 2023.

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