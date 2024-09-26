Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1809 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полушка
- Год 1809
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1809 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Александр за 317723 RUB. Торги состоялись 25 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
3399 $
Цена в валюте аукциона 317723 RUB
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
2034 $
Цена в валюте аукциона 195000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS62
Цена
******
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Где продать?
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