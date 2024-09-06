10 копеек 1809 года СПБ ФГ. Гурт пунктир (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1809 года со знаком СПБ ФГ. Гурт пунктир. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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