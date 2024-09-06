Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1809 года СПБ ФГ. Гурт пунктир (Россия, Александр I)
Разновидность: Гурт пунктир
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1809
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1809 года со знаком СПБ ФГ. Гурт пунктир. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
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