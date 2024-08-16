Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1809 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 43,5 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1809
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1809 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Maison Palombo за 4000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Империя (1)
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS63
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Империя
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1809 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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