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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1809 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1809 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1809 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 43,5 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1809
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1809 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Maison Palombo за 4000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rare Coins (4)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS63
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Империя - December 3, 2016
Продавец Империя
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS61
Цена
Россия 5 копеек 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1809 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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