Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1809 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Большая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Большая корона
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,140,260
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1809
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1809 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Большая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 486 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF30
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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