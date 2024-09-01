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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1809 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Большая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Большая корона

Аверс монеты - 5 копеек 1809 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Большая корона - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1809 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Большая корона - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,140,260

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1809
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1809 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Большая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 486 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (1)
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CNG - January 22, 2019
Продавец CNG
Дата 22 января 2019
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF30
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1809 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1809 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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