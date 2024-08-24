Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1809 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1809
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1809 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
865 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS65 RB
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1809 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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