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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1809 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1809 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1809 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1809
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1809 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
865 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 325 CHF
Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63
Цена
******
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Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Империя - December 1, 2019
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS64
Цена
Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS65 RB
Цена
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Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 1 копейка 1809 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1809 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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