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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Тип 1806 (Россия, Александр I)

Разновидность: Тип 1806

Аверс монеты - 5 копеек 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Тип 1806 - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Тип 1806 - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,518,840

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (209) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1805 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Тип 1806. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Империя за 500000 RUB. Торги состоялись 12 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS61 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS60 BN NGS
Цена
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность MS61 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1805 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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