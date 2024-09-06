Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Тип 1806 (Россия, Александр I)
Разновидность: Тип 1806
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,518,840
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1805
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (209) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1805 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Тип 1806. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Империя за 500000 RUB. Торги состоялись 12 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS61 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS60 BN NGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность MS61 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1805 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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