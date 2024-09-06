5 копеек 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Тип 1806 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1805 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Тип 1806. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Империя за 500000 RUB. Торги состоялись 12 июня 2015.

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