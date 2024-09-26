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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1803. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Тип 1803. Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Тип 1803 Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Тип 1803 Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 43,5 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1803. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1406 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
1441 $
Цена в валюте аукциона 1220 EUR
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
2409 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS64
Цена
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Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1802 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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