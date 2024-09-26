5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1803. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1803. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1406 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

Сохранность UNC (7) Сохранность (слабы) MS64 (4) SP64 (1) RB (3) BN (1) Сервис PCGS (1) NGC (3)