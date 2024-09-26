Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1803. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Тип 1803. Новодел
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1803. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1406 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.
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Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
1441 $
Цена в валюте аукциона 1220 EUR
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
2409 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1802 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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