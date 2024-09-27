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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Большая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Большая корона

Аверс монеты - 5 копеек 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Большая корона - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Большая корона - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1810 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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