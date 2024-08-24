Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Малая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Малая корона
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,801,740
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (124) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1810 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Малая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2666 проданному на аукционе Katz Auction за 2250 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS60
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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