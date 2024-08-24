5 копеек 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Малая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1810 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Малая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2666 проданному на аукционе Katz Auction за 2250 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2020.

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