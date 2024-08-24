Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Малая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Малая корона

Аверс монеты - 5 копеек 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Малая корона - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1810 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Малая корона - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,801,740

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (124) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1810 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Малая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2666 проданному на аукционе Katz Auction за 2250 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • AURORA (6)
  • Baldwin's (1)
  • Coins.ee (4)
  • CoinsNB (1)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Grün (1)
  • Heritage (3)
  • iBelgica (1)
  • Jean ELSEN (2)
  • Katz (3)
  • Künker (13)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MS67 (10)
  • New York Sale (2)
  • Numisbalt (5)
  • Pegasus Auctions (2)
  • Rare Coins (15)
  • Rauch (1)
  • Rhenumis (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Stephen Album (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (4)
  • Александр (15)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (12)
  • Монеты и Медали (3)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - June 23, 2023
Продавец Künker
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1810 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1810 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1810 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск