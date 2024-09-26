Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1810 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 43,5 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1810 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Александр за 7000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Rare Coins (2)
- Александр (1)
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
6463 $
Цена в валюте аукциона 6463 USD
Где продать?
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