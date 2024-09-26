Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Аверс тип 1802, реверс тип 1806 (Россия, Александр I)
Разновидность: Аверс тип 1802, реверс тип 1806
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,518,840
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1805
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1805 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Аверс тип 1802, реверс тип 1806. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Александр за 26000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1805 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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