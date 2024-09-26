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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Аверс тип 1802, реверс тип 1806 (Россия, Александр I)

Разновидность: Аверс тип 1802, реверс тип 1806

Аверс монеты - 5 копеек 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Аверс тип 1802, реверс тип 1806 - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1805 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Аверс тип 1802, реверс тип 1806 - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,518,840

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1805 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Аверс тип 1802, реверс тип 1806. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Александр за 26000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.

Сохранность
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность XF45
Цена
******
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Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 5 копеек 1805 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1805 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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