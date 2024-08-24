Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 43,5 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1805
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (184) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1805 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Александр за 112000 RUB. Торги состоялись 25 июля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
609 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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