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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1805 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 43,5 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1805
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (184) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1805 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Александр за 112000 RUB. Торги состоялись 25 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
609 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
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Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1805 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1805 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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