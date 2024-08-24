Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1810 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 43,5 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (174) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1810 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1860 проданному на аукционе Numisbalt за 3000 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
2912 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1810 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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