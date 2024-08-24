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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1810 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1810 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1810 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 43,5 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (174) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1810 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1860 проданному на аукционе Numisbalt за 3000 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
2912 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - September 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 5 копеек 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1810 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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