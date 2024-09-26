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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1802 (Россия, Александр I)

Разновидность: Тип 1802

Аверс монеты - 5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Тип 1802 - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Тип 1802 - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (131) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1802. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Империя за 120000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
2808 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1802 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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