5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1802 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1802. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Империя за 120000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность UNC (38) AU (51) XF (29) VF (8) F (1) VG (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (8) MS63 (5) MS62 (9) MS61 (4) MS60 (2) AU58 (16) AU55 (8) AU53 (6) AU50 (3) XF45 (2) XF40 (4) VF30 (1) F15 (1) VG8 (1) DETAILS (2) BN (36) Сервис PCGS (5) ННР (1) NGC (20) RNGA (6) CGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (9)

Baldwin's (1)

Felzmann (2)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (1)

Katz (11)

Künker (3)

MS67 (11)

MUNZE (3)

New York Sale (1)

Numisbalt (3)

Rare Coins (32)

Rauch (1)

RedSquare (1)

Roma Numismatics (2)

Russiancoin (1)

SINCONA (2)

Александр (12)

Империя (7)

Имперская монета (11)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (5)

Русское Наследие (10)