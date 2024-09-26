Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1802 (Россия, Александр I)
Разновидность: Тип 1802
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (131) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1802. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Империя за 120000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
2808 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1802 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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