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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Аверс тип 1802, реверс тип 1806 (Россия, Александр I)

Разновидность: Аверс тип 1802, реверс тип 1806

Аверс монеты - 5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Аверс тип 1802, реверс тип 1806 - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Аверс тип 1802, реверс тип 1806 - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,819,980

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1803 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Аверс тип 1802, реверс тип 1806. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе AURORA за 110000 RUB. Торги состоялись 19 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность F15
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность XF45
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1803 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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