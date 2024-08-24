Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Аверс тип 1802, реверс тип 1806 (Россия, Александр I)
Разновидность: Аверс тип 1802, реверс тип 1806
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 31,819,980
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1803 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Аверс тип 1802, реверс тип 1806. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе AURORA за 110000 RUB. Торги состоялись 19 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 57500 RUB
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1803 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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