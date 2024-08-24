5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Аверс тип 1802, реверс тип 1806 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1803 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Аверс тип 1802, реверс тип 1806. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе AURORA за 110000 RUB. Торги состоялись 19 мая 2022.

Сохранность UNC (6) AU (28) XF (22) VF (15) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS62 (2) AU58 (4) AU55 (7) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (1) VF25 (3) F15 (1) DETAILS (4) BN (5) Сервис RNGA (5) PCGS (4) NGC (2)

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