Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1802. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Тип 1802. Новодел
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1802. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CNG (1)
- Rare Coins (1)
- Александр (2)
- Империя (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1018 $
Цена в валюте аукциона 83000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1068 $
Цена в валюте аукциона 79000 RUB
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1802 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск