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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1802. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Тип 1802. Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Тип 1802 Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Тип 1802 Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1802. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1018 $
Цена в валюте аукциона 83000 RUB
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1068 $
Цена в валюте аукциона 79000 RUB
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS63
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе CNG - January 9, 2019
Продавец CNG
Дата 9 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность MS63
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS64
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1802 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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