Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1803 (Россия, Александр I)
Разновидность: Тип 1803
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 43,5 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1803. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2044 проданному на аукционе Numisbalt за 1550 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS61 BN NGC
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1802 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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