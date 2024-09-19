Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1803 (Россия, Александр I)

Разновидность: Тип 1803

Аверс монеты - 5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Тип 1803 - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Тип 1803 - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 43,5 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1803. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2044 проданному на аукционе Numisbalt за 1550 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Baldwin's (1)
  • Coins.ee (5)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (7)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (1)
  • MS67 (3)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (7)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (9)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (4)
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1802 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1802 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск