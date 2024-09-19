5 копеек 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Тип 1803 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Тип 1803. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2044 проданному на аукционе Numisbalt за 1550 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность UNC (8) AU (15) XF (21) VF (8) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (2) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (2) AU50 (3) XF45 (2) XF40 (3) VF35 (1) VF30 (1) VF20 (1) DETAILS (1) BN (10) Сервис NGC (10) RNGA (2)

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