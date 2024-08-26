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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1803 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1803 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1803 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 43,5 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1803 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1418 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Россия 5 копеек 1803 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1803 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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