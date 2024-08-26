Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1803 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 43,5 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1803 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1418 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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