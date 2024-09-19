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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Аверс тип 1806, реверс тип 1802 (Россия, Александр I)

Разновидность: Аверс тип 1806, реверс тип 1802

Аверс монеты - 5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Аверс тип 1806, реверс тип 1802 - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Аверс тип 1806, реверс тип 1802 - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,819,980

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1803 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Аверс тип 1806, реверс тип 1802. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Александр за 3200 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность VF20 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - November 29, 2022
Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
849 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1803 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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