5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Аверс тип 1806, реверс тип 1802 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1803 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Аверс тип 1806, реверс тип 1802. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Александр за 3200 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

Сохранность UNC (6) AU (7) XF (21) VF (20) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS62 (2) MS61 (3) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (3) XF45 (1) XF40 (4) VF35 (1) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (3) DETAILS (1) BN (8) Сервис RNGA (1) NGC (5) PCGS (2)

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