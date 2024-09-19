Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Аверс тип 1806, реверс тип 1802 (Россия, Александр I)
Разновидность: Аверс тип 1806, реверс тип 1802
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 31,819,980
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1803 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Аверс тип 1806, реверс тип 1802. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Александр за 3200 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
849 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1803 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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