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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Малая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Малая корона

Аверс монеты - 5 копеек 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Малая корона - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Малая корона - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000,540

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1808
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1808 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Малая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Александр за 1300 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VF20
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 2954 RUB
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1808 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1808 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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