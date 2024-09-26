Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Малая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Малая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000,540
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1808
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1808 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Малая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Александр за 1300 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Coins.ee (2)
- COINSNET (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Katz (3)
- Künker (4)
- MS67 (2)
- MUNZE (2)
- Rare Coins (4)
- Roma Numismatics (1)
- Александр (17)
- Знак (1)
- Империя (5)
- Имперская монета (12)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (2)
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1808 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск