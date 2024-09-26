5 копеек 1808 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Малая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1808 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Малая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Александр за 1300 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность UNC (7) AU (15) XF (15) VF (25) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (4) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (4) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (13) DETAILS (2) BN (8) Сервис CGC (2) RNGA (2) NGC (5) ННР (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

Coins.ee (2)

COINSNET (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (1)

Katz (3)

Künker (4)

MS67 (2)

MUNZE (2)

Rare Coins (4)

Roma Numismatics (1)

Александр (17)

Знак (1)

Империя (5)

Имперская монета (12)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (2)