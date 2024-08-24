Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1808 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 43,5 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1808
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (259) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1808 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1372 проданному на аукционе Numisbalt за 1650 EUR. Торги состоялись 11 июня 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
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