5 копеек 1808 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1808 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1372 проданному на аукционе Numisbalt за 1650 EUR. Торги состоялись 11 июня 2022.

Сохранность UNC (131) AU (58) XF (36) VF (18) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (11) MS63 (28) MS62 (30) MS61 (28) MS60 (10) AU58 (6) AU55 (6) AU53 (5) AU50 (12) XF45 (5) XF40 (8) VF35 (1) DETAILS (2) RB (2) BN (96) Сервис NGC (58) PCGS (3) ННР (6) RNGA (36)

Продавец Все фирмы

AURORA (12)

Coins.ee (10)

Frühwald (2)

Gorny & Mosch (3)

Heritage (1)

Hess Divo (1)

Katz (35)

Künker (9)

La Galerie Numismatique (1)

MS67 (15)

MUNZE (5)

Niemczyk (2)

Numimarket (1)

Numisbalt (12)

Rare Coins (27)

RedSquare (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (11)

SINCONA (4)

WDA - MiM (1)

Александр (36)

Знак (2)

Империя (6)

Имперская монета (14)

Монеты и Медали (4)

Русский Нумизматический Дом (6)

Русское Наследие (37)