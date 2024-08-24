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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1808 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1808 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1808 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 43,5 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1808
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (259) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1808 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1372 проданному на аукционе Numisbalt за 1650 EUR. Торги состоялись 11 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
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Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Россия 5 копеек 1808 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1808 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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