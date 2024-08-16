5 копеек 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1802 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33057 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность PROOF (1) UNC (36) AU (7) XF (4) Сохранность (слабы) MS65 (12) MS64 (3) MS63 (4) MS62 (9) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (5) SP63 (2) PF65 (1) RD (1) RB (4) BN (11) PL (2) Сервис NGC (9) PCGS (4) RNGA (3)

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