Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 45 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1802 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33057 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
1848 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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