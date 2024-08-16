Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1802 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 45 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1802 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33057 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (2)
  • Coins.ee (1)
  • Heritage (4)
  • Katz (1)
  • Künker (3)
  • Numisbalt (3)
  • Rare Coins (12)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (4)
  • Stack's (2)
  • Александр (5)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (7)
  • Русское Наследие (2)
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62
Цена
1229 $
Цена в валюте аукциона 78033 RUB
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
1848 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64
Цена
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS65 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS63
Цена
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность MS65 RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 12, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 марта 2019
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Baldwin's of St. James's - January 13, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS62
Цена
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63 PL
Цена
Россия 5 копеек 1802 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1802 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1802 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск