5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Особый орел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1803 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Особый орел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2450 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность UNC (1) AU (13) XF (14) VF (2) Сохранность (слабы) MS63 (1) AU58 (3) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (5) XF45 (1) VF30 (1) BN (3) Сервис NGC (3) PCGS (2)

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