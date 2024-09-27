Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Особый орел (Россия, Александр I)
Разновидность: Особый орел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 42 - 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 31,819,980
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1803 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Особый орел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2450 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Pars Coins
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец CNG
Дата 29 июля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец CNG
Дата 22 января 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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