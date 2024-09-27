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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор". Особый орел (Россия, Александр I)

Разновидность: Особый орел

Аверс монеты - 5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Особый орел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1803 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" Особый орел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 42 - 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,819,980

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1803 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Особый орел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2450 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pars Coins - September 14, 2023
Продавец Pars Coins
Дата 14 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pars Coins - March 26, 2023
Продавец Pars Coins
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pars Coins - June 26, 2022
Продавец Pars Coins
Дата 26 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pars Coins - November 7, 2021
Продавец Pars Coins
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pars Coins - October 3, 2021
Продавец Pars Coins
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CNG - July 29, 2020
Продавец CNG
Дата 29 июля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CNG - May 5, 2020
Продавец CNG
Дата 5 мая 2020
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CNG - January 22, 2019
Продавец CNG
Дата 22 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CNG - January 22, 2019
Продавец CNG
Дата 22 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CNG - January 22, 2019
Продавец CNG
Дата 22 января 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1803 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1803 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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