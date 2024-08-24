5 копеек 1805 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1805 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

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