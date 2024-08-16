Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1802 года КМ. Тип 1804-1810. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Тип 1804-1810. Новодел
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1802 года со знаком КМ. Тип 1804-1810. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (3)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- Александр (1)
- Империя (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск