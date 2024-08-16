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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1802 года КМ. Тип 1804-1810. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Тип 1804-1810. Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1802 года КМ Тип 1804-1810 Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1802 года КМ Тип 1804-1810 Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1802 года со знаком КМ. Тип 1804-1810. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Stack's - January 15, 2023
Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Heritage - February 18, 2021
Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Heritage - February 18, 2021
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Империя - November 2, 2019
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS65
Цена
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Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Heritage - May 1, 2012
Россия 2 копейки 1802 КМ на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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