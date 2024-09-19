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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1802 года. Гурт шнуровидный. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Гурт шнуровидный. Новодел

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1802 года Гурт шнуровидный Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1802 года Гурт шнуровидный Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1802 года. Гурт шнуровидный. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1900 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе MS67 - August 26, 2020
Продавец MS67
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
825 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS67 RD
Цена
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Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Heritage - September 10, 2014
Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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