Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1802 года. Гурт шнуровидный. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Гурт шнуровидный. Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1802 года. Гурт шнуровидный. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1900 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец MS67
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
825 $
Цена в валюте аукциона 62500 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS67 RD
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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