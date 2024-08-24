Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 1 копейка Александра I - Россия
1 копейка 1802 Пробная
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1802 Гладкий гурт. Новодел R2 0 51802 Гурт шнуровидный. Новодел R2 0 10
1 копейка 1810 ПробнаяВензель на лицевой стороне
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1810 R3 0 11810 Новодел R2 0 1
1 копейка 1810 ПробнаяВензель на лицевой стороне
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1810 СПБ R4 0 0
1 копейка 1811 ПробнаяБольшой орел
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1811 ЕМ ИФ R4 0 1
1 копейка 1811 ПробнаяМалый орел
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1811 ЕМ ИФ Малый орел R3 0 11811 ЕМ ИФ Малый орел R3 0 2
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