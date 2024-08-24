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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 1 копейка Александра I - Россия

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1 копейка 1802 Пробная

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1802 Гладкий гурт. Новодел R2 0 51802 Гурт шнуровидный. Новодел R2 0 10
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1 копейка 1810 Пробная

Вензель на лицевой стороне
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1810 R3 0 11810 Новодел R2 0 1
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1 копейка 1810 Пробная

Вензель на лицевой стороне
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1810 СПБ R4 0 0
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1 копейка 1811 Пробная

Большой орел
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1811 ЕМ ИФ R4 0 1
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1 копейка 1811 Пробная

Малый орел
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1811 ЕМ ИФ Малый орел R3 0 11811 ЕМ ИФ Малый орел R3 0 2
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