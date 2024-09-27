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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1802 года. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Гладкий гурт. Новодел

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1802 года Гладкий гурт Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1802 года Гладкий гурт Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1802 года. Гладкий гурт. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Редкие Монеты за 185000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
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Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS65
Цена
3073 $
Цена в валюте аукциона 185000 RUB
Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS65
Цена
Россия 1 копейка 1802 (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU53
Цена
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