Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1802 года. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Гладкий гурт. Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1802 года. Гладкий гурт. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Редкие Монеты за 185000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS65
Цена
3073 $
Цена в валюте аукциона 185000 RUB
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность SP65 RB PCGS
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Где продать?
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