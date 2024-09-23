Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел". Малый орел (Россия, Александр I)
Разновидность: Малый орел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1811 года "Малый орел" со знаком ЕМ ИФ. Малый орел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1239 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
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