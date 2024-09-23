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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел". Малый орел (Россия, Александр I)

Разновидность: Малый орел

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел" Малый орел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел" Малый орел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1811 года "Малый орел" со знаком ЕМ ИФ. Малый орел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1239 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

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Россия 1 копейка 1811 ЕМ ИФ "Малый орел" (Пробная) на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
42182 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Россия 1 копейка 1811 ЕМ ИФ "Малый орел" (Пробная) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1811 "Малый орел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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