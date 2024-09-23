Пробная 1 копейка 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел". Малый орел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1811 года "Малый орел" со знаком ЕМ ИФ. Малый орел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1239 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

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