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Пробная 1 копейка 1810 года "Вензель на лицевой стороне" (Россия, Александр I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1810 года "Вензель на лицевой стороне". Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 405 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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