Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1802 года СПБ (Россия, Александр I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 6,08 гр
- Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 рублей
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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