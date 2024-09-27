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5 рублей 1802 года СПБ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 рублей 1802 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 рублей 1802 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: Superior Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,08 гр
  • Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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