10 копеек 1802 года СПБ АИ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1802 года со знаком СПБ АИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность PROOF (2) UNC (33) AU (20) XF (29) VF (33) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (13) MS62 (9) MS61 (7) AU58 (4) AU55 (5) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (1) VF30 (2) VF25 (5) VF20 (2) F12 (1) PF66 (2) DETAILS (6) RB (1) Сервис NGC (29) ННР (2) RNGA (1) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Auction World (1)

AURORA (2)

Baldwin's of St. James's (5)

Coins.ee (5)

DNW (1)

Gärtner (1)

GINZA (1)

Goldberg (2)

Gorny & Mosch (4)

Heritage (8)

Katz (5)

Künker (20)

Morton & Eden (1)

MS67 (2)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

Nuance Auction Galleries, Inc. (3)

Numisbalt (1)

Numisor (1)

Rare Coins (8)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (1)

SINCONA (2)

Spink (2)

Stack's (1)

Westfälische (1)

Александр (17)

Денга1700 (1)

Знак (1)

Империя (5)

Имперская монета (15)

Монеты и Медали (2)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (2)