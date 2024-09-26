Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1802 года СПБ АИ (Россия, Александр I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 190,015
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 10 копеек
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1802 года со знаком СПБ АИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 26005 RUB
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
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Сохранность MS61 NGC
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
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Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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