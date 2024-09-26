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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1802 года СПБ АИ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 10 копеек 1802 года СПБ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 10 копеек 1802 года СПБ АИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 190,015

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1802 года со знаком СПБ АИ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 26005 RUB
Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 10 копеек 1802 СПБ АИ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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