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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1802 года СПБ АИ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полтина 1802 года СПБ АИ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Полтина 1802 года СПБ АИ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1802 года со знаком СПБ АИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Империя за 440000 RUB. Торги состоялись 15 марта 2013.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • Империя (1)
Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2015
Сохранность AU
Цена
4232 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Россия Полтина 1802 СПБ АИ на аукционе Империя - March 15, 2013
Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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