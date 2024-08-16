Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1802 года СПБ АИ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полтина
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1802 года со знаком СПБ АИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Империя за 440000 RUB. Торги состоялись 15 марта 2013.
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