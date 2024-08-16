Полтина 1802 года СПБ АИ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1802 года со знаком СПБ АИ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Империя за 440000 RUB. Торги состоялись 15 марта 2013.

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