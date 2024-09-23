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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1802 года ЕМ "Орел на лицевой стороне". Гурт шнуровидный. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Гурт шнуровидный. Новодел

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1802 года ЕМ "Орел на лицевой стороне" Гурт шнуровидный Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1802 года ЕМ "Орел на лицевой стороне" Гурт шнуровидный Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1802 года "Орел на лицевой стороне" со знаком ЕМ. Гурт шнуровидный. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
895 $
Цена в валюте аукциона 87500 RUB
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
1486 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS64 RB
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS64 RB
Цена
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Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Империя - April 29, 2021
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS64 RB
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность MS64 RB
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Stack's - August 16, 2019
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1802 "Орел на лицевой стороне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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