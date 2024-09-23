Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1802 года ЕМ "Орел на лицевой стороне". Гурт шнуровидный. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Гурт шнуровидный. Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1802 года "Орел на лицевой стороне" со знаком ЕМ. Гурт шнуровидный. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
895 $
Цена в валюте аукциона 87500 RUB
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS64 RB
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU53
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1802 "Орел на лицевой стороне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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