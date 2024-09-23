Пробные 2 копейки 1802 года ЕМ "Орел на лицевой стороне". Гурт шнуровидный. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1802 года "Орел на лицевой стороне" со знаком ЕМ. Гурт шнуровидный. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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