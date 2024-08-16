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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 2 копейки Александра I - Россия

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2 копейки 1802 Пробные

Орел на лицевой стороне
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1802 ЕМ Гладкий гурт. Новодел R3 0 51802 ЕМ Гурт шнуровидный. Новодел R3 0 27
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2 копейки 1802 Пробные

Портрет с длинной шеей без рамки
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1802 СПБ Новодел R3 0 7
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2 копейки 1802

Портрет с длинной шеей с рамкой
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1802 СПБ Новодел R3, R4 0 0
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2 копейки 1802 Пробные

Вензель на лицевой стороне
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1802 Новодел R3 0 15
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2 копейки 1810 Пробные

Портрет в военном мундире
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1810 Гладкий гурт R4 0 21810 Гурт пунктир R4 0 2
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2 копейки 1811 Пробные

Большой орел
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1811 ЕМ ИФ Гладкий гурт R3 0 11811 ЕМ ИФ Гурт шнуровидный R3 0 01811 ЕМ ИФ Новодел R2 0 0
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2 копейки 1811 Пробные

Малый орел
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1811 ЕМ ИФ Гладкий гурт R3 0 81811 ЕМ ИФ Гурт шнуровидный R3 0 1
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