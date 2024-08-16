Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 2 копейки Александра I - Россия
2 копейки 1802 ПробныеОрел на лицевой стороне
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1802 ЕМ Гладкий гурт. Новодел R3 0 51802 ЕМ Гурт шнуровидный. Новодел R3 0 27
2 копейки 1802 ПробныеПортрет с длинной шеей без рамки
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1802 СПБ Новодел R3 0 7
2 копейки 1802Портрет с длинной шеей с рамкой
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1802 СПБ Новодел R3, R4 0 0
2 копейки 1802 ПробныеВензель на лицевой стороне
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1802 Новодел R3 0 15
2 копейки 1810 ПробныеПортрет в военном мундире
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1810 Гладкий гурт R4 0 21810 Гурт пунктир R4 0 2
2 копейки 1811 ПробныеБольшой орел
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1811 ЕМ ИФ Гладкий гурт R3 0 11811 ЕМ ИФ Гурт шнуровидный R3 0 01811 ЕМ ИФ Новодел R2 0 0
2 копейки 1811 ПробныеМалый орел
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1811 ЕМ ИФ Гладкий гурт R3 0 81811 ЕМ ИФ Гурт шнуровидный R3 0 1
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