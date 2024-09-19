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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1802 года СПБ "Портрет с длинной шеей с рамкой". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1802 года СПБ "Портрет с длинной шеей с рамкой" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1802 года СПБ "Портрет с длинной шеей с рамкой" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 37 - 40 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1802 "Портрет с длинной шеей с рамкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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