Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1802 года СПБ "Портрет с длинной шеей с рамкой". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 37 - 40 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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