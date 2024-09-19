Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1811 года ЕМ ИФ "Большой орел". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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