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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1811 года ЕМ ИФ "Большой орел". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1811 года ЕМ ИФ "Большой орел" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1811 года ЕМ ИФ "Большой орел" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1811 "Большой орел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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