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Пробные 2 копейки 1810 года "Портрет в военном мундире". Гладкий гурт (Россия, Александр I)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 37,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1810 года "Портрет в военном мундире". Гладкий гурт. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 615 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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