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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1810 года "Портрет в военном мундире". Гладкий гурт (Россия, Александр I)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1810 года "Портрет в военном мундире" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1810 года "Портрет в военном мундире" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 37,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1810 года "Портрет в военном мундире". Гладкий гурт. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 615 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия 2 копейки 1810 "Портрет в военном мундире" (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
615 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 615 Mark
Россия 2 копейки 1810 "Портрет в военном мундире" (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1810 "Портрет в военном мундире" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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