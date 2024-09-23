Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1802 года СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 37 - 40 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1802 года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1410 проданному на аукционе SINCONA AG за 130000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
17400 $
Цена в валюте аукциона 17400 USD
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
48000 $
Цена в валюте аукциона 48000 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность AU
Цена
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Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1802 "Портрет с длинной шеей без рамки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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