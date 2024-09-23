Пробные 2 копейки 1802 года СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1802 года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1410 проданному на аукционе SINCONA AG за 130000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

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