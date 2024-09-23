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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1802 года СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1802 года СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1802 года СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 37 - 40 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1802 года "Портрет с длинной шеей без рамки" со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1410 проданному на аукционе SINCONA AG за 130000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

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Россия 2 копейки 1802 СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробные) на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
17400 $
Цена в валюте аукциона 17400 USD
Россия 2 копейки 1802 СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробные) на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия 2 копейки 1802 СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробные) на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
48000 $
Цена в валюте аукциона 48000 USD
Россия 2 копейки 1802 СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1802 СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробные) на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 2 копейки 1802 СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробные) на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 2 копейки 1802 СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 2 копейки 1802 СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1802 СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1802 СПБ "Портрет с длинной шеей без рамки" (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1802 "Портрет с длинной шеей без рамки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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