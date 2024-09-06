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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1810 года "Портрет в военном мундире". Гурт пунктир (Россия, Александр I)

Разновидность: Гурт пунктир

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1810 года "Портрет в военном мундире" Гурт пунктир - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1810 года "Портрет в военном мундире" Гурт пунктир - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 37,5 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1810 года "Портрет в военном мундире". Гурт пунктир. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1389 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
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Россия 2 копейки 1810 "Портрет в военном мундире" (Пробные) на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
205644 $
Цена в валюте аукциона 150000 EUR
Россия 2 копейки 1810 "Портрет в военном мундире" (Пробные) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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