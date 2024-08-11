Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1802 года ЕМ "Орел на лицевой стороне". Гладкий гурт. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Гладкий гурт. Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1802 года "Орел на лицевой стороне" со знаком ЕМ. Гладкий гурт. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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