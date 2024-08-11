Пробные 2 копейки 1802 года ЕМ "Орел на лицевой стороне". Гладкий гурт. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1802 года "Орел на лицевой стороне" со знаком ЕМ. Гладкий гурт. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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