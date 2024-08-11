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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1802 года ЕМ "Орел на лицевой стороне". Гладкий гурт. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Гладкий гурт. Новодел

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1802 года ЕМ "Орел на лицевой стороне" Гладкий гурт Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1802 года ЕМ "Орел на лицевой стороне" Гладкий гурт Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1802 года "Орел на лицевой стороне" со знаком ЕМ. Гладкий гурт. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • SINCONA (4)
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность XF
Цена
503 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
812 $
Цена в валюте аукциона 800 CHF
Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Россия 2 копейки 1802 ЕМ "Орел на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1802 "Орел на лицевой стороне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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