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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1811 года ЕМ ИФ "Большой орел". Гладкий гурт (Россия, Александр I)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1811 года ЕМ ИФ "Большой орел" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1811 года ЕМ ИФ "Большой орел" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1811 года "Большой орел" со знаком ЕМ ИФ. Гладкий гурт. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 557 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 3250 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия 2 копейки 1811 ЕМ ИФ "Большой орел" (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 2 копейки 1811 ЕМ ИФ "Большой орел" (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1811 "Большой орел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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