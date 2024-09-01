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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел". Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)

Разновидность: Гурт шнуровидный

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1811 года "Малый орел" со знаком ЕМ ИФ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
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Россия 2 копейки 1811 ЕМ ИФ "Малый орел" (Пробные) на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1811 "Малый орел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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