Пробные 2 копейки 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел". Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1811 года "Малый орел" со знаком ЕМ ИФ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

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