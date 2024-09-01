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Пробные 2 копейки 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел". Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)
Разновидность: Гурт шнуровидный
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1811 года "Малый орел" со знаком ЕМ ИФ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
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