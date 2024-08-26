Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1802 года "Вензель на лицевой стороне". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1802 года "Вензель на лицевой стороне". Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Империя за 400000 RUB. Торги состоялись 15 марта 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
6206 $
Цена в валюте аукциона 450000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность MS63 BN
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность AU58 PL
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 февраля 2003
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?
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