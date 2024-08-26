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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1802 года "Вензель на лицевой стороне". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1802 года "Вензель на лицевой стороне" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1802 года "Вензель на лицевой стороне" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1802 года "Вензель на лицевой стороне". Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Империя за 400000 RUB. Торги состоялись 15 марта 2013.

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Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS64
Цена
Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS63 BN
Цена
Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
6206 $
Цена в валюте аукциона 450000 RUB
Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS64
Цена
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Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Империя - March 15, 2013
Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Александр - December 15, 2012
Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Александр - December 15, 2012
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность MS63 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность AU58 PL
Цена
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Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Продавец Goldberg
Дата 24 февраля 2003
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1802 "Вензель на лицевой стороне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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