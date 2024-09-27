Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел". Гладкий гурт (Россия, Александр I)
Разновидность: Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1811 года "Малый орел" со знаком ЕМ ИФ. Гладкий гурт. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8330 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
8094 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
10200 $
Цена в валюте аукциона 10200 USD
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
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Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1811 "Малый орел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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