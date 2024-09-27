Пробные 2 копейки 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел". Гладкий гурт (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1811 года "Малый орел" со знаком ЕМ ИФ. Гладкий гурт. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8330 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

Сохранность UNC (3) AU (1) VF (4) Сохранность (слабы) SP62 (3) BN (3) Сервис PCGS (3) Прочие фильтры Монеты из коллекций (2)