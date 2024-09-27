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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел". Гладкий гурт (Россия, Александр I)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1811 года ЕМ ИФ "Малый орел" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1811 года "Малый орел" со знаком ЕМ ИФ. Гладкий гурт. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8330 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

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Россия 2 копейки 1811 ЕМ ИФ "Малый орел" (Пробные) на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
8094 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Россия 2 копейки 1811 ЕМ ИФ "Малый орел" (Пробные) на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия 2 копейки 1811 ЕМ ИФ "Малый орел" (Пробные) на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
10200 $
Цена в валюте аукциона 10200 USD
Россия 2 копейки 1811 ЕМ ИФ "Малый орел" (Пробные) на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1811 ЕМ ИФ "Малый орел" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1811 ЕМ ИФ "Малый орел" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1811 ЕМ ИФ "Малый орел" (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ЕМ ИФ "Малый орел" (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1811 ЕМ ИФ "Малый орел" (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1811 "Малый орел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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