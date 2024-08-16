Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Numisbalt за 2400 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1349 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
2535 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS64
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1802 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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