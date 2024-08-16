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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1802 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1802 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1802 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Numisbalt за 2400 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность
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Россия 1 копейка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1349 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 1 копейка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
2535 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Россия 1 копейка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1 копейка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 1 копейка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Россия 1 копейка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 1 копейка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 копейка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 1 копейка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 1 копейка 1802 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1802 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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