Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Полушка 1802 года ЕМ. Гурт шнуровидный. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Гурт шнуровидный. Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Полушка
- Год 1802
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Полушка 1802 года со знаком ЕМ. Гурт шнуровидный. Новодел. Это медная монета периода Александра I. Рекорд цены принадлежит лоту 32223 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русское Наследие (3)
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность SP65 RD PCGS
Цена
******
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Где продать?
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