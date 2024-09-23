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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Полушка 1802 года ЕМ. Гурт шнуровидный. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Гурт шнуровидный. Новодел

Аверс монеты - Пробная Полушка 1802 года ЕМ Гурт шнуровидный Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Пробная Полушка 1802 года ЕМ Гурт шнуровидный Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Полушка
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Полушка 1802 года со знаком ЕМ. Гурт шнуровидный. Новодел. Это медная монета периода Александра I. Рекорд цены принадлежит лоту 32223 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия Полушка 1802 ЕМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1802 ЕМ (Пробная) на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия Полушка 1802 ЕМ (Пробная) на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Россия Полушка 1802 ЕМ (Пробная) на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1802 ЕМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS61
Цена
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Россия Полушка 1802 ЕМ (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия Полушка 1802 ЕМ (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность SP65 RD PCGS
Цена
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Россия Полушка 1802 ЕМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS61
Цена
Россия Полушка 1802 ЕМ (Пробная) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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