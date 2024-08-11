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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1802 года СПБ АИ. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Гладкий гурт. Новодел

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1802
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1802 года со знаком СПБ АИ. Гладкий гурт. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Christie's за 1400 GBP. Торги состоялись 14 июня 1979.

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Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Christie's - June 14, 1979
Россия 1 рубль 1802 СПБ АИ на аукционе Christie's - June 14, 1979
Из коллекции Пантелимона V, Синадино
Продавец Christie's
Дата 14 июня 1979
Сохранность AU
Цена
******
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