1 рубль 1802 года СПБ АИ. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1802 года со знаком СПБ АИ. Гладкий гурт. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Christie's за 1400 GBP. Торги состоялись 14 июня 1979.

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